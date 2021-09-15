ياسمين فؤاد: مصر أول دولة عربية لديها معايير للاستدامة البيئية

جدة - نرمين السيد - وأكدت ياسمين، أن الحكومة المصرية تفتح أبوابها دائما للتعاون مع كافة الشركاء ومنهم القطاع الخاص، إيمانا بأن الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة هو التحالف والشراكة بين الجميع للوصول لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدة أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى مناحى التنمية وظهرت مع إعلان رؤية مصر 2030 والقائمة على إحداث التوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى التوجه للاقتصاد الأخضر الدوار القادر على مواجهة التحديات البيئية كخطوة ضرورية، ولم تتوانى مصر يوما عن الوصول لهذا الهدف، ففى ذروة جائحة كورونا أخذت مصر قرارها بتخضير ميزانيتها، وأعلن مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضى أول معايير مصرية للاستدامة البيئية لتصبح مصر أول دولة عربية تعلن معاييرها للاستدامة البيئية، وتم إقرار 15٪ من مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021 مشروعات خضراء، لتصبح العام التالى 30٪ وتصل إلى 50٪ خلال 3 سنوات، مما يعنى ان الزام المشروعات التنموية بالوزارات المختلفة بمعايير الاستدامة البيئية، يتطلب من وزارتى البيئة والتخطيط القيام ببناء القدرات الوطنية لتنفيذ ذلك.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تزامنا مع توجهها نحو إعادة البناء بشكل أفضل تعمل على وضع الإطار العام لاستراتيجية التعافى الأخضر كجزء من الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التى تأتى نتاج عمل متكامل لكافة الوزارات، وذلك بعد خلق التزاما سياسيا وطنيا بقضية تغير المناخ التى أصبحت تحديا تنمويا، من خلال وضع المجلس الوطنى للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، والعمل خلق سوق جديد للبيئة تختلف معطيات العرض والطلب به.

واستعرضت وزيرة البيئة القطاعات ذات الأولوية للاستثمار البيئى فى مصر وقصص النجاح بها، ومنها الاستثمار فى قطاع السياحة البيئية وإدارة المحميات الطبيعية، من خلال تقديم القطاع الخاص لخدمات فى المحميات الطبيعية مع احتفاظ الحكومة بدور المنظم والمراقب لصون الموارد الطبيعية وعدم اهدارها، مسترشدة بأول مشروع استثمارى بيئى تم إعلانه منذ ايام قليلة فى محمية الغابة المتحجرة ليخلق ترويجا للمحمية التى لا يعلم بها الكثيرون رغم تواجدها فى وسط القاهرة الجديدة، كما تعمل وزارة البيئة على ايجاد طرق مبتكرة للاستثمار فى المناطق المحمية بما يحافظ على استدامتها، فاطلقت الوزارة أول حملة ترويجية للسياحة البيئية ECO EGYPT والتى تهدف للترويج لعدد 13 محمية طبيعية فى ربوع مصر والخروج بمنتج جديد للسياحة البيئية يراعى الأبعاد البيئية والإجتماعية والاقتصادية، فمثلا دمج السكان المحليين فى ادارة المحميات الطبيعية فى الفيوم ووادى الجمال ساعد على زيادة دخولهم بنحو 260٪، وأيضا الاعتراف الدولى بالإدارة الرشيدة للمحميات الطبيعية المصرية يعد عامل جذب للاستثمار كوضع محميتى رأس محمد ووادى الحيتان على القائمة الدولية الخضراء للاتحاد الدولى لصون الطبيعة والتى تضم 70 منطقة محمية فقط حول العالم، وإعلان اليونسكو منطقة وادى الحيتان كأفضل المناطق المحمية صونا لمواردها فى 2020.

وفيما يخص قطاع المخلفات، أكدت ياسمين أن هناك رؤية جديدة للتعامل مع إدارة المخلفات بكل أنواعها، فمثلا فيما يتعلق بالتعامل مع المخلفات الزراعية والحيوانية تقوم مصر فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنشر تكنولوجيا تحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لبيوجاز كنموذج واضح لتحقيق الاقتصاد الدوار، حيث يتم تأسيس 1.800 وحدة منزلية لبيوجاز بالريف المصرى لانتاج الطاقة للأغراض المنزلية وإنتاج الأسمدة العضوية، تم الانتهاء من الوحدات بعدد كبير من القرى فى 6 مناطق مختلفة بالجمهورية، كما ساعدت هذه التكنولوجيا على خلق فرص عمل وتأسيس 26 شركة ناشئة لتنفيذ الوحدات مما يحقق البعدين الاجتماعى والاقتصادى إلى جانب البعد البيئى فى الحد من الانبعاثات الملوثة.

وقالت إنه فيما يخص تحويل المخلفات لطاقة منذ شهرين تم إطلاق أول مشروع لتحويل المخلفات لطاقة بالتغويز اللاهوائى بالفيوم بحيث يتم التخلص من المخلفات بصفر انبعاثات وتنتج طاقة، موضحة أن اعلان تعريفة الطاقة المتجددة ومن بعدها تعريفة تحويل المخلفات لطاقة ساعد على خلق أداة تحفيز للقطاع الخاص للدخول فى مشروعات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات، فأصبح لدينا الآن استثمارات بـ 100 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة فى 6 محافظات.

واستكمالا لما عرضته وزيرة البيئة من قصص نجاح لمشروعات بيئية مصرية، أكدت أن ما تحققه مصر حاليا فى مجال النقل المستدام هو قصة نجاح أخرى، من خلال عمل وزارة البيئة على كسب ثقة المواطن فى الاعتماد على وسيلة نقل عامة بدلا من سيارته الشخصية لتقليل الانبعاثات والتكدس المرورى فكانت شريكا مع وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى اطلاق مشروع مواصلات مصر، والذى بدأت فكرته من مشروع استدامة النقل التابع لوزارة البيئة. وأيضا تعاون وزارة البيئة مع الشباب لخلق شركات ناشئة تعمل فى مجال بدائل البلاستيك قصة نجاح ملهمة، إلى جانب قصة نجاح مصر فى نشر فكر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، حيث يتم العمل على الوصول لنسبة 42٪ من مزيج الطاقة فى مصر بحلول 2035 يعتمد على الطاقة المتجددة.

وأشارت الوزيرة إلى أن خلق الإطار التشريعى الداعم للاستثمار البيئى والمخفز للقطاع الخاص للانخراط فى المشروعات البيئية كان ضرورى لتكون ضمانة لحقوقه وإلزام بواجباته، لذا قمنا بتفعيل التشريعات الخاصة بالسماح بتقديم أنشطة استثمارية فى المناطق المحمية، ويتم العمل مع وزراء المالية والتخطيط لخلق آليات جذب خضراء للقطاع الخاص تخرج من عباءة قانون البيئة، كما تم اصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها فى مصر والذى يراعى كل الموضوعات المتعلقة بادارة المخلفات يهتم بخلق المناخ الداعم لمشاركة كافة الشركاء سواء قطاع خاص او مجتمع مدنى او قطاع غير رسمى.

وتحدثت وزيرة البيئة عن الدور الهام للقطاع البنكى فى عملية الاستثمار البيئى خاصة بعد تبنى البنوك والمؤسسات التمويلية الدولية لعدد من الإجراءات الملزمة بمعايير البيئة وتغير المناخ، حيث تتعاون وزارة البيئة حاليا مع العديد من البنوك الوطنية لتأسيس وحدات للمناخ بها، بهدف ارساء الالتزام بالمعايير البيئية ومراعاة بعد آثار تغير المناخ فى المشروعات الممولة، والقدرة على تقييم وتمويل مشروعات المناخ.

وعرضت التجربة الملهمة بالتعاون مع شركتى راية وفودافون فى مبادرة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال حملة "E TADWEER" والتى تهدف لرفع الوعى بضرورة التخلص الآمن من تلك المخلفات وتشجيع المواطنين على ذلك.