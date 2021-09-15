فيديو.. مدبولى: مصر احتفظت بالنمو الإيجابى رغم جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء فى ملتقى بناة مصر Builders of Egypt" فى دورته السادسة تحت عنوان "التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية"، بحضور وزارى موسع من الحكومة المصرية وممثلين لـ 25 دولة أفريقية وعربية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقارى والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومطورى البنية التحتية.

وأضاف مدبولى أن قطاع النقل الجماعى يشهد نقلة نوعية فى مصر، مشيرا إلى أن هناك 25 مدينة جديدة يتم إنشاؤها فى وقت واحد، وأنمشروعات الإسكان الاجتماعى تسهم فى حل مشكلة الفجوة الإسكانية.



ويستعرض المتلقى فى دورته الحالية جهود التنمية العمرانية غير المسبوقة وتطوير مشروعات البنية التحتية الهائلة وتدشين مدن الجيل الرابع لبناء «الجمهورية الجديدة»، وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصرى للخارج باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لإعادة هوية الاقتصاد المصرى فى العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة، وأحد المرتكزات التى تدعم الجهود الحثيثة التى تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير العلاقات بين مصر ومحيطها العربى والإفريقى، وسعى الدولة الدائم لتحقيق التعاون الثنائى والتكامل الاقتصادى ودعم وتنشيط التجارة البينية من أجل خلق حياة كريمة لشعوب المنطقة.

والملتقى يستهدف المساهمة فى إحداث الترابط بين البنية التحتية الأساسية والتنمية الاقتصادية فى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط ويستهدف الملتقى المساهمة فى إحداث الترابط بين البنية التحتية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاستدامة على المدى الطويل فى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط انطلاقا من مصر وجمهوريتها الجديدة، فى إطار يضم المسؤولين الحكوميين والمطورين والممولين ومقدمى الخدمات وتطوير الأعمال والمؤسسات الدولية المعنية فى مناقشات ثرية، وطرح كافة الفرص والعروض فى إطار تبادل أفضل الممارسات عبر الاتصال المباشر بصانعى القرار، والاطلاع على سياسات واستراتيجيات دول المنطقة.

ويشهد الملتقى، عرضا للفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات وشركات مواد البناء المصرية فى إعادة إعمار "ليبيا والعراق وقطاع غزة" ومشروعات الربط التى تعتزم إقامتها الدولة المصرية مع بعض الدول العربية سواء فى مجال الطرق أو الكهرباء، ودعم جهود الدول فى إعادة إعمار العديد من المدن وإقامة المشروعات التنموية بها.