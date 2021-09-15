رئيس الوزراء يحضر ملتقى بناة مصر

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، ملتقى بُناة مصر ‪Builders of Egypt". ويستعرض المتلقى في دورته الحالية جهود التنمية العمرانية غير المسبوقة، وتطوير مشروعات البنية التحتية الهائلة، وتدشين مدن الجيل الرابع لبناء «الجمهورية الجديدة»، وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لإعادة هوية الاقتصاد المصري في العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة.

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