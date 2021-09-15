رئيس الوزراء: تجربة مصر فى مجال الإسكان استثنائية وفريدة وغير مسبوقة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الإسكان شهد تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال توفير السكن اللائق للمواطنين، ما مثل تجربة استثنائية وفريدة من نوعها، للقضاء على المناطق غير الآمنة، حيث أن هذا المشروع غير مسبوق.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته في افتتاح ملتقى بناة مصر بمشاركة وفود عربية وأفريقية، أنه تم تطوير المناطق غير المخططة، ونعمل على التطوير في أماكن من خلال بناء الثقة بين المواطن والدولة، مشددا على أن مشروعات الإسكان الاجتماعى ومختلف نوعيات الإسكان مثل محدودى الدخل والمتوسط، تسهم في حل مشكلة الفجوة السكانية الموجودة على مدار السنين.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة مستمرة فى إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، حيث يوجد 25 مدينة جديدة يتم إنشائها بالتوازى مع بعضها البعض.. دون مراحل، مشيرا إلى أن العدد الهائل من مدن الجيل الرابع جهد هائل من الدولة المصرية.

وتابع: "كل التحية والتقدير لقطاع المقاولات المصرية على الجهد الهائل في تنمية هذا القطاع المهم ودوره في استمرار الاقتصاد المصرى بمعدلاته غير المسبوقة.. ورغم وجود جائحة كورونا مصر ظلت تحتفظ بالنمو الايجابى، وجزء كبير من هذا النمو يعود إلى هذا القطاع.. ومستمرون في الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والبناء والتشييد، ولدينا شركات مقاولات كبيرة وعملاقة تنفذ مشروعات بمليارات الجنيهات في العام الواحد، وهذه الشركات تفوز بمشروعات في الدول العربية والأفريقية تمكنها من العمل على مستوى العالم كله".