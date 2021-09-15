رئيس الوزراء: الرئيس السيسى يعلن قريبا عن قمة مصرية دولية للبنية التحتية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في افتتاح ملتقى "بناة مصر" بحضور وفود عربية وأفريقية، أنه ينتهز الفرصة في وجود هذا الحشد الكبير من الشركات المختلفة في القطاع العمرانى بالإعلان عن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى للإعلان قريبا عن إطلاق قمة دولية موسعة تحمل اسم "قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة" بالقارة الافريقية والمنطقة العربية.
وأضاف رئيس الوزراء: "هذه القمة تعقد العام المقبل 2022.. والرئيس السيسى يحدد الموعد المناسب لهذه القمة.. بالتنسيق مع رؤساء الدول العربية والافريقية ورؤساء الحكومات للمشاركة في هذه القمة.. والهدف زيادة التواصل والتنسيق والتعاون الكامل لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الدول العربية والأفريقية حيث أنها جزء من عودة القوى الناعمة في منطقتها.. وهذا الأمر محور أساسى للحكومة المصرية".
واختتم رئيس الوزراء قائلا: "ربنا يوفق الجميع.. سعيد جدا بالمشاركة في هذا اللقاء وأتمنى أن يكون هذا المتلقى نجاحا ويستفيد المشاركون من النتائج والتوصيات".
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