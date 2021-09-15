/650238/بسبب-اختلال-عجلة-القيادة-إصابة-7-أشخاص-من-أسرة-واحدة-بطريق-العريش

استقبلت منذ قليل مستشفى العريش العام، 7 مصابين تم نقلهم من قرية مزار على طريق العريش القنطرة الساحلى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة

وقالت مصادر أمنية وطبية، بأن المصابين الـ7 مصابين نقلوا من موقع حادث انقلاب سيارة، خلال سيرها على الطريق الرابط بين مدينة العريش والقنطرة في شمال سيناء، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

كما أكد مصدر أمني بشمال سيناء، أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا بانقلاب سيارة خلال سيرها بنطاق قرية المزار غرب مدينة العريش، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الحادث نتج عن إصابة 7 أشخاص جميعهم من عائلة واحدة بإصابات متنوعة ما بين متوسطة وخفيفة وجميعهم يتلقون العلاج بمستشفى العريش العام، فيما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها فى الحادث.

وفي سياق أخر كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، العثور علي جثة شاب غارق في العقد الرابع من عمره طافية في مياه ترعة الهويس«محلة زياد _ الراهبين» في ظروف غامضة ، بعد اختفائه من منزل أسرته وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للانتشال الجثة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من حكمدار مركزي سمنود والمحلة يفيد باختفاء المدرب الشاب أحمد جمال المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الصيد في ظروف غامضة طوال الأسبوع الماضي .

فريق بحث جنائي

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بمشاركة كل من العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وعدد من ضباط مباحث مركزي سمنود والمحلة لكشف ملابسات واقعة.