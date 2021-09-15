/650239/النائبة-سارة-النحاس--تقرير-الأمم-المتحده-عكس-جهود-الدولة--التنموية-لسد-احتياجات-المواطن-في-مصر

قالت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب إن تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي التقرير الثاني عشر للأمم المتحدة للتنمية البشرية ووزارة التخطيط في مصر للعام الحالي 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع ..مصر المسيرة والمسار" عكس ما قامت وتقوم به الدولة من جهود تنموية شملت جميع احتياجات المواطن في مصر.

اصدار تقرير التنمية البشرية مصر 2021

وأشارت عضو مجلس النواب سارة النحاس في تصريحات لتحيا مصر إلي أهمية هذا التقرير، الذي يتناول بالتفصيل البيانات الدقيقة للإنجازاتط والجهود المبذولة من الدولة، هو شاهد على تقدم مصر خلال العشر سنوات الماضية الذي كانت من أولى أولوياته النهوض بالاقتصاد المصري الذي هو الركيزة الأساسية للتنمية مشيرة إلي انه من أهم هذه الاستثمارات هو الاستثمار في الانسان والمبادرات الرئاسية والارتقاء في الصحة والاسكان والصحة والبنية التحتية، التي وفرت حياة كريمة للمصريين وتمكين جميع فئات المجتمع في جميع المجالات الحيوية.

جائحة فيروس كورونا

واوضحت النحاس كما ساهمت هذه الإصلاحات في تجهيز الاقتصاد المصري بمواجهة جائحة كورونا. كما أنها ساهمت في مفطومة دعم السلع التموينية وزيادة معاشات المتقاعدين وبرامج الدعم النقدي مما أدى الى خفض معدلات الفقر لأول مرة في تاريخ مصر منذ 20 سنة وقد نوه الرئيس السيسي أن مصر لديها من 5 إلى 6 مليون لاجئ تقدم لهم ما تستطيع من خدمات ومصر لا تعتبرهم لاجئين بل مواطنين. فمصر هي الدولة الوحيدة التي ليس فيها مخيمات للاجئين من الدول العربية أو الافريقية.