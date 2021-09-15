صور.. هطول أمطار خفيفة على الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات والسفن دون تأثير للأمطار.

كانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد اليوم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - دمياط – العريش" على فترات متقطعة (40 % تقريبًا".



وبحسب بيان صادر عن الهيئة، هناك فرص لأمطار خفيفة غدا الخميس على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة "30 % تقريبًا".​