النقل تبحث تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية التحتية فى ليبيا

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وأكد وزير النقل، فى بداية اللقاء، عمق العلاقات التى تربط بين البلدين الشقيقين واستعداد وزارة النقل المصرية وتسخير كافة إمكانياتها للتعاون مع الأشقاء فى ليبيا الشقيقة فى كافة مجالات النقل وكذلك دعم وزارة النقل المصرية للتوسع فى دخول الشركات المصرية الوطنية فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى ليبيا.
ومن جانبه، أشاد وزير المواصلات الليبى بالتطور الكبير فى منظومة النقل فى مصر وبالمشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدا على حرص الجانب الليبى على التعاون مع وزارة النقل المصرية وهيئاتها وشركاتها التابعة والشركات الوطنية المصرية فى تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطرق والكبارى والبنية التحتية بليبيا.
وتباحث الجانبان فى سبل تعزيز التعاون بعدد من مجالات النقل مثل الموانئ البريه والجافه بتطوير منفذى السلوم المصرى وامساعد الليبى وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية النقل البرى بين الجانبين وكذلك الاستعداد لتوقيع اتفاقيتين بين الجانبين فى مجال النقل البحرى وهى اتفاقيتى البحث والإنقاذ البحرى ومكافحة التلوث البحرى.
كما بحث الطرفان ضرورة تحديث اتفاقية النقل البحرى الموقعة بين البلدين فى 26/02/1992، وكذلك استعراض عدد من الاتفاقيات التى سيتم توقيعها بين الجانب الليبى والشركات المصرية الوطنية فى مجال البنية التحتية والطرق والكبارى حيث اكد وزير النقل المصرى على ان الوزارة ستشرف على كافة هذه المشروعات وستدعم الجانب الليبى بعدد من المهندسين المتخصصين المتميزين فى هذا المجال واتفق الجانبان على استمرار عقد لقاءات مكثفه بين الجانبين لحين توقيع الاتفاقيات المحددة بين الجانبين بحضور رئيسى وزراء الدولتين.
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