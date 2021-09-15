صور.. محافظ أسيوط يتابع إحلال وتجديد مستشفى ساحل سليم النموذجى

جدة - نرمين السيد - تابع عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفى ساحل سليم النموذجى الجديد والتى يجرى تنفيذها ضمن المشروع القومى وخطة الدولة لرفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وخطة التنمية المستدامة فى قطاع الصحة وفقا لرؤية مصر 2030 التى تعكس مبادئ وأهداف التنمية فى كل المجالات.





كما تابع سعد سير العمل بمستشفى ساحل سليم المركزى "الاستقبال والأقسام الداخلية" واطمئن على توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ أسيوط لمتابعة المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ساحل سليم رافقه خلالها أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

وبدأ المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الانشائية التى يجرى تنفيذها بمستشفى ساحل سليم النموذجى الجديد والذى يجرى إنشاؤه على مساحة 4.200 متر بجوار مبنى الاستقبال للمستشفى القديم ومن المقرر إنشاؤه من أرض و5 طوابق على أن يضم كل الأقسام والتخصصات وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

ولفت إلى أن النهوض بالقطاع الصحى على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين وفق أحدث المعايير الدولية واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على التنفيذ مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للإسراع فى إنشاء المستشفى لخدمة مركز ساحل سليم وقراه وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مشددا على المتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها للتأكد من مطابقتها لكل المواصفات والمعايير الفنية والقياسية مع أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لضمان الانتهاء من جميع الأعمال فى توقيتاتها المحددة.

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة قسم الاستقبال والإسعاف العاجل وقسم الأشعة وبنك الدم بالمستشفى المركزى المجاور للمستشفى الجديد للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاطمئنان على صحتهم وسير العمل بالأقسام واستمع إلى خطوات سير العمل بالمستشفى والخدمات التى يقدمها للمواطنين والتى تحتوى على 83 سرير منها 12 سرير اقتصادى و8 أسرة عناية مركزة.



كما اطمئن المحافظ على حالة المرضى بقسم الغسيل الكلوى الذى يحتوى على 22 ماكينة غسيل كلوى وتابع مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية مشددا على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى.



وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على حياتهم وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.