بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى

جدة - نرمين السيد - وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم ملتقى بناة مصر Builders of Egypt" فى دورته السادسة تحت عنوان "التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية"، بحضور وزارى موسع من الحكومة المصرية وممثلين لـ 25 دولة أفريقية وعربية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقارى والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومطورى البنية التحتية.

وأفصح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى للإعلان خلال الفترة المقبلة والقريبة جدا عن إطلاق قمة دولية موسعة تحمل اسم "قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة" لمناقشة قضايا التنمية العمرانية الشاملة المستدامة وجودة البنية التحتية المستدامة بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية.