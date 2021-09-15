الرئيس السيسى يهنئ كوستاريكا والسلفادور وهندوراس بأعيادها القومية

جدة - نرمين السيد - كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس ناييب بوكيلى رئيس جمهورية السلفادور، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. كما بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز رئيس جمهورية الهندوراس، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال. وبعث الرئيس أيضا ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا بمناسبة عيد الاستقلال.

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