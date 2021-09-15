صور.. وزير التعليم العالى يؤكد أهمية التؤامة بين جامعات مصر والإمارات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على قوة ومتانة العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر والإمارات العربية المتحدة، على كل المستويات والأصعدة، وخصوصا قطاعى التربية والتعليم العالى، مشيرا إلى استعداد مصر لتقديم كل التيسيرات للطلاب الإماراتيين للدراسة فى مصر.





جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالى بالشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا الملحق الثقافى لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين.



قدم الدكتور خالد عبدالغفار الشكر إلى الشيخ عمار المعلا على قيامه بدعم مبادرة "ادرس فى مصر"، التى تحظى بدعم هائل من قبل القيادة السياسية فى مصر، مؤكدا على أهمية إتمام التؤامة بين الجامعات المصرية والإماراتية لتعزيز التعاون العلمى والبحثى وتبادل الخبرات بين الباحثين بكلا البلدين.

ورحب وزير التعليم العالى بالشيخ عمار المعلا، وطلب نقل تحياته إلى الدكتور حسين الحمادى وزير التربية والتعليم الإماراتى، مستعرضا البرامج الدراسية الجديدة والحديثة بالجامعات المصرية، التى تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين فى قطاع التعليم العالى، خصوصا فى ظل التطور والتقدم الكبير للجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية.



ووجه الدكتور عمار المعلا الدعوه لوزير التعليم العالى، للمشاركة فى معرض "اكسبو دبى"، ورحب الدكتور خالد عبدالغفار بالدعوة وأكد على مشاركة وفد مصرى فى هذا الحدث الذى يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم وازدهار، وأشاد الملحق الثقافى بتلك المشاركة الفاعلة الذى ستفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين.

وأشار الملحق الثقافى لدولة الإمارات إلى افتتاح مقر جديد للملحقية الثقافية بالقاهرة خلال شهر أكتوبر المقبل، والتى ستكون بمثابة مقر إقليمى فى دولة مصر الشقيقة، موضحا أن إنشاء المقر الجديد جاء نتيجة زيادة أعداد الطلاب الإماراتيين الذين يدرسوا فى مصر، لافتا إلى أنه سيتم توقيع اتفاق تنفيذى بين الوزارتين فى التعاون العلمى والبحثى، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون لابتعاث الطلاب الإماراتيين فى إطار مبادرة "ادرس فى مصر".



كما لفت الملحق الثقافى لدولة الإمارات إلى موافقة لجنة الابتعاث على إدراج 5 جامعات مصرية فى قائمة الموصى بها للابتعاث فى الخارج للطلاب الإمارتيين نظرا لتقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية.