تجديد وحدة الرعاية المركزية بمستشفي مصرللطيران

في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصرللطيران بتقديم كافة الرعاية الطبية للعاملين بقطاع الطيران المدني وأسرهم ، صرح الدكتور/ أيمن صلاح- رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخدمات الطبية أنه تم الانتهاء من تجديد وحدة الرعاية المركزية (للباطنة والسكتة الدماغية) بمستشفى مصر للطيران والتي تستخدم حاليًا كوحدة رعاية مركزة للحالات المصابة بڤيروس كورونا المستجد.

ويقوم بالإشراف الفني علي الوحدة عدد من الأطباء الأساتذة الاستشاريين الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية من جامعة عين شمس، كما أن الوحدة مجهزة بعدد 9 أجهزة تنفس صناعى، مع وجود جهاز متنقل للغسيل الكلوى، بالإضافة إلى احتوائها على 14 سرير

وتضم وحدة العناية المركزة عدد ٨ أخصائيين من الحاصلين علي ماچيستير فى الحالات الحرجة، و30 فردا من أفراد التمريض الذين تلقوا الدورات التدريبية المختلفة لتقديم أفضل خدمة للمرضى، وسرعه التعامل مع الحالات الحرجة.