في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصرللطيران بتقديم كافة الرعاية الطبية للعاملين بقطاع الطيران المدني وأسرهم ، صرح الدكتور/ أيمن صلاح- رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخدمات الطبية أنه تم الانتهاء من تجديد وحدة الرعاية المركزية (للباطنة والسكتة الدماغية) بمستشفى مصر للطيران والتي تستخدم حاليًا كوحدة رعاية مركزة للحالات المصابة بڤيروس كورونا المستجد.
ويقوم بالإشراف الفني علي الوحدة عدد من الأطباء الأساتذة الاستشاريين الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية من جامعة عين شمس، كما أن الوحدة مجهزة بعدد 9 أجهزة تنفس صناعى، مع وجود جهاز متنقل للغسيل الكلوى، بالإضافة إلى احتوائها على 14 سرير
وتضم وحدة العناية المركزة عدد ٨ أخصائيين من الحاصلين علي ماچيستير فى الحالات الحرجة، و30 فردا من أفراد التمريض الذين تلقوا الدورات التدريبية المختلفة لتقديم أفضل خدمة للمرضى، وسرعه التعامل مع الحالات الحرجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجديد وحدة الرعاية المركزية بمستشفي مصرللطيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.