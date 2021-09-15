/650244/موعد-مباراة-مانشستر-سيتي-ضد-لايبزج-والتشكيل-المتوقع

يحل اليوم نادي لايبزج الألماني ضيفاً علي نظيرة مانشستر سيتي في التاسعة من مساء اليوم علي أرضية ملعب الإتحاد ضمن فعاليات الجولة الأولي من منافسات مجموعات دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقررأن تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج، في الجولة الأولي بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، علي قناة beIN Sports 2 HD Premium.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمي: إيدرسون

وفي خط الدفاع: والكر، دياز، لابورت، كانسيلو

خط الوسط: رودري، جوندوجان، بيرناردو سيلفا، جريليش.

الجدير بالذكر ان نادي مانشستر يونايتد يقع في المجموعة الاولي من مجموعات دوري ابطال اوروبا برفقة كلاً من:

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي لايبزيج الالماني ونادي كلوب برج البلجيكي.

وخسر نادي مانشستر سيتي لقب دوري أبطال اوروبا الموسم الماضي، علي يد مواطنة نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث خطف البلوز فوزاً قاتلاً بهدف نظيف ليتوج بطلاً لدوري الأبطال موسم 2020-2021.

اخر مباريات الفريقين:

استطاع نادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز في اخر مبارياتة في بطولة الدوري الإنجليزي علي حساب نادي ليستر سيتي بنتيجه هدف وحيد.

بينما خسر نادي لايبزج الألماني في مباراتة الأخيرة والتي كانت امام البافاري بايرن ميونخ بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد.