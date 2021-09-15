/650246/الرئيس-الصيني-يتجاهل-مقترح-بايدن-لعقد-قمة-ثنائية

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترح عقد أول قمة مباشرة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي، لكنه لم ينجح في تلقي وعد بذلك.

الرئيس الصيني

ونقلت الصحيفة عن عدد من المطلعين على المكالمة قولهم إن الرئيس الصيني شي لم يبد اهتماما بالعرض، وأكد بدلا من ذلك على ضرورة أن تتبنى واشنطن خطابا أقل حدة مع بكين.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصادر قوله إن بايدن أثار مسألة القمة بوصفها واحدة من سبل التواصل مع الرئيس الصيني، ولم يكن ينتظر ردا على الفور.

ونسبت الصحيفة إلى مسئول أمريكي قوله "إن البيت الأبيض يعتقد أن المخاوف المتعلقة بكوفيد-19 من بين أسباب عدم تفاعل الرئيس الصيني مع فكرة عقد القمة".

أول اتصال

وكانت المكالمة أول اتصال بين الرئيسين الأمريكي والصيني منذ سبعة أشهر حيث تحدثا خلالها عن ضرورة ضمان ألا تتحول المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى صراع.

دوت الخليج

وعلى جانب آخر أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن بلاده ستؤسس بورصة في العاصمة بكين لخدمة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

وقال في كلمة مصورة في افتتاح معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات: “سنواصل دعم التنمية القائمة على الابتكار للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم عن طريق،، تأسيس بورصة بكين كمنصة أساسية.