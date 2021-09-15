/650248/رشا-أبو-شقرة-تقرير-التنمية-البشرية-يؤكد-نقطة-تحول-فى-بناء-الانسان-المصرى-بالجمهورية-الجديدة

أشادت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بإطلاق تقرير التنمية البشرية مصر 2021، موضحة أن التقرير أكد أن مصر فى نقطة تحول جديدة فى بناء الانسان المصرى، مؤكدة حرص مصر على اصدار تقارير التنمية البشرية منذ عام ٢٠١٤، لافتة إلى حرص مصر على الاستدامة والنهوض بكافة القطاعات داخل الدولة.

تقرير التنمية البشرية

وأوضحت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن شهادة فريق البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة والخبراء المختصين، بأن الدولة المصرية فاقت الطبيعي في تحقيق تنمية بشرية شمولية على أرض الواقع في كافة المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، والبني التحتية ، على الرغم من الصعوبات والتحديات والتي من أبرزها محاربة الإرهاب والوضع غير المستقر في دول بالمنطقة وجائحة كورونا، توضح جهود القيادة السياسية والحكومة في بناء الإنسان المصري بناءً صحيحًا، يجعله قادرًا على صناعة حضارة جديدة تخدمه في كل زمان ومكان مثلما فعل أجداده.

محاور التنمية

ولفتت رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، يمثل الانسان اهم محاور التنمية ولذلك فإن اطلاق تقرير التنمية البشريه يرد على كل المشككين فى قدرات الدولة انها ركزت على تنمية المؤسسات دون الاهتمام بالانسان صانع التنمية والهدف النهائى منها، ولذلك فإن هذا التقرير سوف يدعم عمليات الرصد والتدقيق ويساعد على تحقيق اعلى معدلات التنمية وهو الهدف الاسمى الذى تسعى اليه الدولة فى الوقت الحالى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.