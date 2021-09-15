/650252/تحريات-لكشف-غموض-مقتل-خفير-خاص-وإصابة-آخر-بـ-6-أكتوبر

يجري ضباط المباحث تحريات مكثفة، اليوم الأربعاء، في واقعة مقتل خفير خاص، وإصابة شقيقه، «خفير»، إثر إطلاق النار عليهما بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن القتيل والمصاب خلال عملهما في حراسة موقع بناء تحت الإنشاء تعرضا لإطلاق نار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل خفير خاص وإصابة شقيقه

حراسة المعدات الخاصة بموقع بناء تحت الإنشاء

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا يفيد مقتل خفير خاص وإصابة آخر بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات أتضح أن المجني عليهما يعملان في حراسة المعدات الخاصة بموقع بناء تحت الإنشاء، وأن مجهول أطلق النار عليهما، مما أسفر عن مقتل أحدهما إصابة آخر.

الإستماع إلى أقوال المصاب لكشف ملابسات الحادث

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري الاستماع لأقوال المصاب لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، في القبض على شخص يدير بنك عملات متحرك في الزمالك.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة خلال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الزمالك بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته عملات أجنبية.

بمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروعا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.