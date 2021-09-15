/650256/كواليس-توقيع-النقاز-للزمالك-والتفاصيل-المادية-للتعاقد

جاء إعلان مسؤولي نادي الزمالك عن التعاقد مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الترجي التونسي ليثير حالة من الانقسام بين جماهير القلعة البيضاء ،خاصة بعد رحيل اللاعب من قبل عن النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقدمه بشكوى رسمية ضد الزمالك وحصوله على حكم من قبل بأحقيته في الحصول على مليون و200 ألف دولار قبل أن يتنازل اللاعب عن قيمة المبلغ المستحق له بعد التوقيع على عقود الانتقال للفريق الأبيض.

وشهدت الأيام القليلة الماضية العديد من الكواليس الخاصة بصفقة النقاز، خاصة وأن اللاعب لم يتوجه للنادي للتوقيع وتوجه إليه كل من حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي والدكتور حسام المندوه عضو اللجنة للحصول على توقيع اللاعب في فندق إقامته.

والتقط اللاعب صور توقيع العقود وقام بتصوير فيديو تقديمه للجمهور في حديقة الفندق، بعدما فضل مسؤولو القلعة البيضاء أن يتم حسم كافة الامور بفندق إقامة اللاعب.

ومن المقرر أن يصل النقاز إلى القاهرة خلال أيام قليلة من أجل الانتظام في تدريبات الفريق بعدما سافر اللاعب إلى تونس عقب التوقيع للفريق لاستقدام أسرته إلى القاهرة.

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن حصول اللاعب على 700 ألف دولار سنويا بزيادة قدرها 50 ألف دولار في كل موسم، وحصل اللاعب التونسي على مستحقاته القديمة، والبالغة ثلاثة أشهر، بواقع 300 ألف دولار، وأيضًا مبلغ فسخ العقد مع الترجي التونسي والمقدر بـ 185 ألف دولار، قبل التوقيع بشكل رسمي.

حمزة المثلوثي

المثلوثي وجه رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تشير إلى أنه لم يكن يرغب في عودة منافسه على مركزه حيث كتب الناس معادن ونفائس فيهم الغالي وفيهم الرخيص وأعادت زوجة المثلوثي نشر هذا الحديث لترد زوجة النقاز بتلك الكلمات:"مهما تعددت قوتك أظل نقطة ضعفك" الأمر الذي تسبب في حرب نسائية بين زوجة النقاز وزوجة المثلوثي.

عودة النقاز لنادي الزمالك

ودعم عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك الثنائي بنشره صورته مع النقاز وصورة أخرى مع المثلوثي ليكون محايدا وبين هذا وذاك تبدو الأمور مشتعلة في الزمالك بسبب عودة اللاعب الدولي التونسي مرة أخرى.