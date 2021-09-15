موعد مباراة ليفربول ضد ميلان اليوم

يفتتح نادي ليفربول مشواراة اليوم ببطولة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم بمواجهة نظيرة نادي ميلان الإيطالي ضمن مباريات الجولة الأولي من مجموعات دوري أبطال اوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراة ليفربول وميلان عبر قناة "BeIN Sports 1 HD Premium".

ويقع نادي ليفربول في المجموعة الثانية من مجموعات دوري ابطال اوروبا بجانب نادي اتليتكو مدريد الإسباني ونادي بورتو البرتغالي ونادي ميلان الإيطالي .

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

وفي خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

تشكيل ميلان المتوقع:

علي الجانب الاخر من المتوقع ان يبدأنادي ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة اتلمرمي: ماينان

خط الدفاع: هيرنانديز- رومانيولي- توموري- كالابريا

وفي خط الوسط: كيسي- تونالي- لياو

حط الهجوم: دياز- ساليميكرز- جيرو.

اخر مباريات ليفربول

واستطاع نادي ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجه ثلاثة اهداف مقابل لاشي علي نظيره ليدز يونايتد ليعتلي رصيده الي 10 نقاط مجتلا بها المركز الثالث خلف نادي مانشيستر يونايتد صاحب المركز الاول ثم تشيلسي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف اللقاء الوحيد حتي الان الهدف الشخصي رقم100 في مسيرته في بطوله الدوري الانجليزي،

وكان الفرعون المصري محمد صلاح يحتاج الي هز شباك نادي ليدز يونايتد بهدف وحيد ليصبح خامس اسرع لاعب وصولا الي نادي المائه بالدوري الانجليزي الممتاز.

ميلان

على الجانب الآخر، يقدم أيضاً ميلان أداءاً رائعاً منذ انطلاق الموسم الحالي تحت قيادة مدربه ستيفانو بيولى بالدوري الإيطالي.

واستطاع نادي ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجه ثلاثة اهداف مقابل لاشي علي نظيره ليدز يونايتد ليعتلي رصيده الي 10 نقاط مجتلا بها المركز الثالث خلف نادي مانشيستر يونايتد صاحب المركز الاول ثم تشيلسي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف اللقاء الوحيد حتي الان الهدف الشخصي رقم100 في مسيرته في بطوله الدوري الانجليزي،

وكان الفرعون المصري محمد صلاح يحتاج الي هز شباك نادي ليدز يونايتد بهدف وحيد ليصبح خامس اسرع لاعب وصولا الي نادي المائه بالدوري الانجليزي الممتاز.