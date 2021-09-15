فيديو وصور- موسم الذهب الأبيض.. «دوت الخليج» يعايش سيدات جنى القطن فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - على أنغام "ياقطن يا حريرى يا حزام أبو إسماعيل".. تبدأ عدد من سيدات الشرقية يومهن مع موسم جنى القطن، بابتسامة عريضة وبعض الضحكات يقضين يومهن السعيد من الساعة السادسة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.





عايش "دوت الخليج" السيدات خلال يوم من أيام موسم القطن، وتحدثن.. إذ كانت البداية مع ليلى السيد، والتى قالت إن موسم الجنى هذا العام مختلف كثيرًا عن العام الماضى، وتابعت: "ما شاء الله السنة دى فيها بركة".

وأشارت ليلى إلى أن الفلاحين يعتمدون على موسم الجنى فى تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، ففى العام الماضى كانت الإمكانيات محدودة فى توفير السماد الخاص بالقطن، وقد أثر ذلك على موسم الجنى.

ولفتت إلى أنها مثل غيرها من السيدات اللاتى تعتمدن على هذه المواسم فى ربح المال، وعلى الرغم من مشاق الجنى إلا أنه يكون يومًا سعيدًا من خلال ترديد بعض الأغانى الخاصة بالموسم، ومع الصداقة يمر اليوم دون أى مشكلات.

قاطعتها الحديث سلوى محفوظ، والتى قالت إن جميع الفلاحين فى الشرقية هذا العام سيحققون مكاسب خيالية من جنى القطن مقارنة بالعام الماضى، مؤكدة أن هذا الموسم رأس مال الفلاح لسد احتياجات اسرته من جواز للشاب أو الفتاة وغيرها من الالتزامات.

من جانبها، قالت جملات عبدالعليم، إنها تحرص مع كل موسم جنى القطن أن تسعى للقمة العيش من أجل تجهيز ابنتها للعرس وكغيرها من السيدات اللاتى تحرصن أيضًا على المشاركة فى جميع أعمال الحقل لسد احتياجات المنزل.

وتابعت: "الواحدة لو مسعتش على أكل عيشها هتجوع"، مشيرة إلى أن من أفضل المواسم لها هو جنى القطن لما له من طقوس خاصة فى كيفية قضاء اليوم مع غيرها من السيدات، فتردد الأغانى مع غيرها وسرعان ما ينقضى اليوم.

من جهته، قال إبراهيم العايدى نقيب الفلاحين فى بلبيس بالشرقية، إن الموسم هذا العام أفضل بكثير من العام الماضى، مرجعًا ذلك إلى جهود الفلاحين خلال العام وما صرفوه من أموال على الأسمدة.

واختتم حديثه قائلاً إنه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى توافر للفلاحين جميع السبل لإنتاج القطن بهذا المستوى، وتابع: "مصر بخير وهذا العام لدينا الإمكانية لتصدير القطن للخارج".