ضمن «حياة كريمة».. الكشف وتوفير العلاج لـ337 مواطنا بقرية عمار فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفى إطار مبادرة حياة كريمة.





جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بنى سويف للتقرير الذى أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة بقرية عمار مركز سمسطا" أمس"بالتعاون مع مؤسسة راعى مصر للتنمية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، إذ تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، وتوزيع كمامات على العاملين والمستهدفين فى القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية

وتمكنت القافلة من الكشف على 337 مواطنا وتوزيع بعض الأدوية بالمجان، إذ ضمت عددا من التخصصات الطبية والتى شملت (44 باطنة، 129 رمد،80 عظام،42 أطفال، 42 جلدية)، وتوفير 31 نظارة طبية، وذلك تحت إشراف الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبيةومسؤول الإمداد الطبى بمديرية الصحة، وبالتعاون مع فريق العمل

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