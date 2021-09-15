صور.. نموذج محاكاة لمياه الأمطار استعدادا لموسم الشتاء فى الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - وصرحت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، أنه تم اختبار 180 شنيشة أمطار بشارع مصطفى كامل بعد تطويره، للتأكد من طاقتها الاستيعابية.
وأضافت رئيس حى المنتزه أول، أن نماذج محاكاة مياه الأمطار تهدف إلى تلافى حدوث أى انسداد أو تراكمات لمياه الأمطار خلال فصل الشتاء والنوات.
كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف رؤساء الأحياء بإجراء نماذج محاكاة بالمناطق التى تتراكم فيها الأمطار للتأكد من درجة الاستعداد لموسم الشتاء.
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