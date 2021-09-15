قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2022

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان القوات المسلحة اليوم أن القبول سيكون وفقا للشروط الآتية:

أولا: المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2001 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى اخر أغسطس 2021.

وخريجى كليات الطب (البشرى/ الأسنان/ العلاج الطبيعى/ التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير2021 حتى أخر أغسطس 2021 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 أكتوبر 2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 1 نوفمبر حتى 23 نوفمبر 2021.



ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 2001 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2021 حتى أخر يوليو 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من 10 نوفمبر 2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 24 نوفمبر وحتى 27 نوفمبر 2021.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2002 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2020 - 2021، وكذا مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2001 وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2020- 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من 25 سبتمبر 2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارا من 5/10 وحتى 31 أكتوبر 2021.

رابعا: غير ذوى المؤهلات (العاديين):-

مواليد اشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2002 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من يوم 17 نوفمبر 2021، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 28 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر 2021.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات (العاديين) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).



جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد إضافة إلى الخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمن بالداخل أو بالخارج على العنوان التالى (https://tagned.mod.gov.eg)

كذلك البريد الكترونى للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى [email protected]).

خدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية:

(26351195 / 02 - 26339581 / 02).

رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد على الرقم المختصر (15499).