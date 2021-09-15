صور- فناجين بسكويت بطعم الشيكولاته.. شابان يصنعان قهوة على الرمل بالأقصر

جدة - نرمين السيد - "اشرب قهوتك وكُل الفنجان"، فكرة جديدة طرأت على ذهن شابان بالأقصر، فقررا عمل مشروع لبيع القهوة فى فناجين من البسكوت، ليتمكن الزبون من التهام الفنجان الغارق فى طعم القهوة، فى بادرة جديدة على عشاق القهوة بالأقصر.





آدهم سعد، البالغ من العمر 24 عامًا خريج إدارة أعمال، وصديقه محمد النوبى، 25 عامًا مهندس البترول، جمعهما حب القهوة على تنفيذ مشروع لصنع القهوة على الرمل وتقديمها فى فناجين مصنوعة من البسكوت بطعم الشكولاته للحفاظ على البيئة وخلق التنوع فى البيع.

بسكوت بالشكولاته البيضاء والسمراء، يبيعها "محمد وآدهم" للزبون سواء كانت بالقهوة أو لتناولها وأكلها بدون القهوة، كما تتحمل فناجين الشكولاته القهوة بدون أن تذوب.

محمد النوبى، قال إنه قرر مع صديقه منذ مدة على عمل مشروع لهما سويا، لا سيما وأنهما لم يتمكنا من إيجاد وظيفة بعد تخرجهما، فقررا عمل مشروع "الرمالة" لبيع القهوة المصنوعة على نار هادئة.

وعن موقف والديه بعد قراره بيع القهوة، قال إنهما يفضلان ذلك له عن الجلوس فى المنزل، خصوصًا وأن طبيعة تخصصه ليس من السهل فيها إيجاد فرصة عمل.

منوهًا بأن بيع القهوة تيك أواى، بعد وضعها على الرمل فى مدة 10 دقائق، ليخرج لنا طعم متميز، مع تصنيع القهوة فى فنجان عبارة عن كوكيز، ويأكله الزبون بعد تناول مشروب القهوة فى حالة ممتعة.

وتابع أن سعر الفنجان بدون القهوة 15 جنيهًا فقط، و30 جنيها لو كان بالقهوة، وفى حال عدم رغبة الزبون فى فنجان قهوة بالشكولاته يمكنه تناول فنجان قهوة من الكرتون.

واستكمل حديثه، بأنهما كانا يجلبان البن من ليبيا واليمن من خلال الأصدقاء، ثم أصبح يجلب البن من القاهرة، ويصل سعر الكيلو 120 لـ150 جنيهًا لكونها نوع متميز عن الأسواق.

فى حين قال أدهم سعد، إن الزبائن يأتون لهما خصيصا لشرب القهوة، وكثير منهم لا يفضلون شرب القهوة التى يتم إعدادها على السخان.

ويرغب "سعد" فى تقديم تسهيلات لهما من المحافظة، فيما يتعلق بالتصاريح لأنهما حاولا أكثر من مرة الحصول عليها.