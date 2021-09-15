عاجل.. الرئيس السيسى يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرا جديدا

جدة - نرمين السيد - تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد 24 سفيرا جديدا إيذانا ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح فى عملهم بمصر.





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