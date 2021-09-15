وزير التضامن توجه بإنقاذ مسنين فى منطقة شبرا

جدة - نرمين السيد - وتوجه الفريق إلى منطقة شبرا لإنقاذ أحد المسنين بلا مأوى، حيث تبين أنه يدعى محمد.ع، ويبلغ من العمر 68 عاما، وكان يعمل فرانا ويعانى من ربو على الصدر وكان يعيش فى الفرن، وعندما أغلق أصبح يفترش الشارع.

كما توجه الفريق إلى منطقة حلوان لإنقاذ مسن بلا مأوى، ويدعى م.ا.م، يبلغ من العمر 70 عاما، بعد طرد ابنه وزوجته له ليفترش الشارع بعد أخذ شقته منه من خلال الابن ليتزوج بها.

ونجح الفريق بعد محاولات عديدة فى إقناع الشخصين باستقبالهما بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد وافقا على ذلك وعليه نسق الفريق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى لاستقبالهما بدار معانا لإنقاذ إنسان بالجيزة لرعاية الاشخاص بلا مأوى ليتلقيا كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الانسانية وذلك على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم 16528.