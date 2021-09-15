بيطري الشرقية يحرر 3 محاضر مخالفة لمصنع لتصنيع الأدوية البيطرية و مركزين...

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على مصانع التصنيع وعيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة ضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة الخدمات ) بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات و شرطة المسطحات المائية بالشرقية والرقابة التجارية وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية قامت بتنفيذ حملتي تفتيش على مصانع التصنيع وعيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز مشتول السوق و مدينة الصالحية الجديدة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة لمصنع لتصنيع وبيع الأدوية البيطرية و مركزين بيع أدوية بيطرية وضـبط 3 طن و 630 كجم و1580 عبوة لـ 22 صنف دواء بيطري مخالف (منتهي الصلاحية – مجهول المصدر ) ، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.