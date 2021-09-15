تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد أربعة وعشرين سفيراً جديداً، إيذانًا ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وتمنى الرئيس للسفراء الجدد التوفيق والنجاح فى عملهم بمصر، مؤكدًا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يتسلم أوراق اعتماد أربعة وعشرين سفيرًا جديدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.