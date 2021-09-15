السيسي يتسلم أوراق اعتماد أربعة وعشرين سفيرًا جديدًا

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد أربعة وعشرين سفيراً جديداً، إيذانًا ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتمنى الرئيس للسفراء الجدد التوفيق والنجاح فى عملهم بمصر، مؤكدًا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.