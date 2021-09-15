قرار حكومى باعتبار مشروع القطار الكهربائى من المشروعات القومية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء باعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة المسند تنفيذه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء. كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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