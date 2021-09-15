كاتبة مصرية تحسم الجدل حول مهاجمي مصطفى شعبان بسبب صيد العصافير:«مدفوعلهم»

/650257/كاتبة-مصرية-تحسم-الجدل-حول-مهاجمي-مصطفى-شعبان-بسبب-صيد-العصافيرمدفوعلهم

خرجت الكاتبة المصرية والمعالجة النفسية أسماء علاء الدين لتحسم الجدل حول أزمة الفنان مصطفى شعبان التي وقع بها مؤخرًا، بسبب اصطياده للعصافير مما أدى إلى تعرضه لحملة هجوم واسعة.

دوت الخليج يكشف حقيقة الطير الذي قام الفنان مصطفى شعبان باصطياده.

أسماء علاء الدين تدافع عن مصطفى شعبان

أكدت أسماء علاء الدين أن الطير الذي قام شعبان باصطياده يقدم للأكل وليس لغرض التسلية، طالبة من مهاجميه البحث في حقيقة الأمور قبل انتقاد الآخرين.

كتبت أسماء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "حقيقة الطير اللي عمل هجوم كبير على مصطفى شعبان، ياريت الناس قبل ما تهاجم وتنشر خبر أو يدفعلها عشان تهاجم فنان ملوش أي مواقف فجة أو غير إنسانية، تحاول تفهم الأول قبل ما تنساق"

وتابعت: "أولًا اللي ف ايد مصطفى دا اسمه حمام قمري أو البعض يطلق عليه "الحمامة السلحفائية" ودا الموسم بتاعه وهو أكل الملوك زي ما ناس كتير عارفة، حوار انه نوع عصافير لا يؤكل وعصافير زينة والحاجات دي مايدخلش على عيل صغير لأن باختصار هو كفنان وشخصية عامة مش هيعمل كده، طب فرضا فنان تاني مكانه معتقدش إن البدو اللي عندهم كرامتهم وأخلاقهم أغلى من أي حد وعاداتهم فوق الكل هيوافقوا أنه يعمل كده"

واختتمت أسماء حديثها قائلة: "ياريت الصحفيين وهم بيكتبوا ياخدوا بالهم من البوست دا كويس او على الاقل يحاولوا يسألوا خبير ايه نوع الطير اللي ف ايد مصطفى واقرب طريق للحقيقة المعرفة والبعد عن الجهل والمهاجمة بدون دليل".

الجمهور يهاجم مصطفى شعبان بسبب اصطياده العصافير

سبق وأن شن الجمهور حملة هجوم واسعة على الفنان المصري مصطفى شعبان، بسبب اصطياده للعصافير، مستنكرين ذلك التصرف باعتبار أن العصافير أرواح بريئة لا يجب قتلها.

مصطفى شعبان يصطاد العصافير

نشر شعبان عدة صور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وهو في رحلة صيد للعصافير، ظهر خلالهم وفي يد بندقية وعصافير فارقت الحياة، وعلق عليها قائلًا: "الصيد الأيمري".

وعلى الفور استنكر متابعيه هذا التصرف معربين عن غضبهم، فانتقده أحدهما قائلًا: "إيه المتعة أنك تقتل أرواح بريئة زي دي.. وتطلع تتصور معاه مبسوط كده؟".

وعلق الآخر: " ليه كده دي روح زينا وسابت لكم الأرض كلها وبعدت عن ايديكم، أنا بحبك وبحترمك يا مصطفى.. احترم مخلوقات الله، دي روح زينا وأنت مترضاش حد يؤذي الخيول بتاعتك، وبعد الصيد والتصوير بالفرحة دي هتعملوا بيهم ايه».

وكتب الأخير: "حرام عليكم بتقتلوا أرواح بريئة عشان متعتكم.. "حرام مساكين ايه المغزي من كده".

مصطفى شعبان يتألق في دراما رمضان 2021

وعلى الصعيد الآخر، شارك الفنان مصطفى شعبان في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بطولته، إلى جانب عمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور قصة مسلسل «ملوك الجدعنة» حول صعود شابان من الصفر يعملان في التجارة إلي أن يصبح لديهم أموال وشغل كبير ولكنهم يتعرضون طوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق ويبدأ بينهما صراع مرير والمسلسل مستوحى من قصة فيلم «سلام يا صاحبي» الذي قدمه الزعيم عادل إمام من قبل بصحبة سعيد صالح وحقق نجاح جماهيري كبير ويتناول العمل أيضا قصص الحب بين أبطاله والصراع على قلب فتاة واحدة.