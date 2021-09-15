/650258/في-ظروف-غامضة-العثور-على-جثة-متحللة-لموظف-داخل-شقته-في-النزهة

عثر ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، على جثة متحللة لموظف داخل شقته في منطقة النزهة في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة موظف داخل شقته في النزهة

رائحة كريهة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

العثور على جثة متحللة بشقة النزهة

وكشفت تحريات المباحث الأولية، أن جثة متتحلة لموظف يدعى أحمد عبدالباري محمد فى العقد الخامس من عمره، على الأرض بغرفة الصالة، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

أقوال الجيران أمام رجال المباحث

واستمع رجال المباحث لاقوال الجيران للوقوف على لغز الواقعة الذين أكدوا أنهم لم يشاهدوا منذ أيام، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق أخر يجري ضباط المباحث تحريات مكثفة، في واقعة مقتل خفير خاص، وإصابة شقيقه، «خفير»، إثر إطلاق النار عليهما بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن القتيل والمصاب خلال عملهما في حراسة موقع بناء تحت الإنشاء تعرضا لإطلاق نار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حراسة المعدات الخاصة بموقع بناء تحت الإنشاء

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا يفيد مقتل خفير خاص وإصابة آخر بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات أتضح أن المجني عليهما يعملان في حراسة المعدات الخاصة بموقع بناء تحت الإنشاء، وأن مجهول أطلق النار عليهما، مما أسفر عن مقتل أحدهما إصابة آخر.

الإستماع إلى أقوال المصاب لكشف ملابسات الحادث

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري الاستماع لأقوال المصاب لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.