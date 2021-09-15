/650263/استقرار-أسعار-السمك-اليوم-الأربعاء-في-سوق-العبور-للجملة

ينشر موقع "دوت الخليج" ااسعار السمك اليوم الاربعاء 15-9-2021،واستقر سعر البلطي المزارع عند٢٣ جنيها للكيلو ، و البلطي المزارع 2 سجل عند 19 جنيها، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

اسعار الاسماك اليوم وتتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيهات للكيلو الواحد. واستقرت أسعار البوري بين 65و 75 جنيها للكيلو، و المرجان بين 23 و 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 25 و 25 جنيها للكيلو. وسجلت أسعار المكرونة السويسي بين 70و 80 جنيها للكيلو، والبربون بين 34-40 جنيها للكيلو .

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