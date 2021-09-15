/650264/الحكومة-الفرنسية-تستعد-لمواجهة-العاملين-بالقطاع-الصحي

بعد قرارها بإلزامية التطعيم، تستعد الحكومة الفرنسية لمواجهة مع عشرات آلاف العاملين في القطاع الصحي الأربعاء بسبب إجراء جديد يفرض عليهم تلقي اللقاح ضد كوفيد-19 أو مواجهة تعليقهم عن العمل بدون مدخول.

بدءًا من الأربعاء

بدءا من الأربعاء سيتعين على موظفي المستشفيات وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في دور التقاعد والأطباء العاملين في عيادات خاصة وعناصر الإطفاء والأشخاص الذين يهتمون بكبار السن، أي إجمالي 2,7 مليون شخص أن يثبتوا أنهم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

ماكرون يصدر قرار التعميم

أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا التعميم قبل شهرين لكن عشرات آلاف العاملين في القطاع الطبي لا يزالون غير ملقحين.

حذرت إحدى أكبر نقابات فرنسا العامة "سي جي تي" من "كارثة صحية" في حال علقت الحكومة أعدادا كبرى من العاملين الطبيين عن العمل وحرمت الأطباء العاملين في القطاع الخاص من ممارسة مهنتهم.

انضم العاملون في القطاع الصحي الرافضون للتلقيح إلى معارضي "التصريح الصحي" المطلوب للدخول إلى المطاعم والمقاهي والمتاحف خلال التظاهرات الأسبوعية التي نظمت في مختلف أنحاء فرنسا في الشهرين الماضيين.

إلغاء عمليات

أفادت محطة "بي اف ام" أن أحد المستشفيات في مدينة مونتيليمار بجنوب فرنسا بدأ إلغاء عشرات العمليات المقررة الأسبوع المقبل بسبب النقص في أطباء التخدير الملقحين.

وقال هنري عثمان مدير اللجنة الطبية في المستشفى للمحطة "أربع غرف عمليات لن تكون قادرة على العمل بشكل معتاد".

وأظهرت تقديرات نشرتها وكالة الصحة الوطنية العامة قبل أسبوع أن حوالى 12% من موظفي المستشفى وحوالى 6% من الأطباء في العيادات الخاصة لا يزال يجب أن يتلقوا الطعم.

قدر الاتحاد الوطني لعمال سيارات الإسعاف "اف ان امس اس" في أواخر آب/اغسطس بان 13% من أعضائه لا يزالون يرفضون تلقي اللقاح.

وقال أمل بنوثام (41 عاما) وهو ممرض وأب لثلاثة أطفال يعمل في مستشفى للامراض النفسية في مدينة ليل بشمال فرنسا لوكالة فرانس برس إنه "قلق جدا" من الآثار الجانبية للقاح ولا يزال يرفض تلقيه حتى لو كان الثمن خسارة وظيفته.

وأضاف خلال تظاهرة في ليل السبت "كان لدي حالة خفيفة من كوفيد واعتبر أن المخاطر أعلى من الفوائد".

جدير بالذكر أن فرنسا ليست أول دولة تتخذ خطوات لإرغام الموظفين العاملين مع فئات عرضة للمرض، بان يتلقوا اللقاح.

أمريكا

الأسبوع الماضي، فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن اللقاحات على ملايين الموظفين الفدراليين والمتعاقدين وكذلك على الشركات التي توظف أكثر من مئة شخص.

في أوروبا

في أوروبا، جعلت إيطاليا اللقاح إلزاميا للعاملين في القطاع الطبي في أواخر أيار/مايو وتخطط لتوسيع هذا الإجراء ليشمل العاملين في دور التقاعد في تشرين الأول/أكتوبر فيما سبق أن فرضت اليونان اللقاح على هاتين الفئتين.

رغم النداءات من النقابات الفرنسية لاعتماد مرونة في هذا الإجراء، فإن الحكومة وعدت بالمضي قدما في خطتها.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الشهر الماضي "لن نتراجع".