/650266/أمير-طعيمة-عن-أزمته-الصحية-الأخيرة-كانوا-يومين-صعبين

حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة على توجيه الشكر لكل من دعمه في أزمته الصحية الأخير، معتذرًا عن عدم رده على الرسائل التي كان يتلقاها، ومشيرًا إلى أنه عاش فترة صعبة.

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية للشاعر الغنائي أمير طعيمة.

أمير طعيمة يطمئن متابعيه على حالته الصحية

كتب طعيمة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "عايز أشكر كل أصدقائي و كل الناس اللي ما اعرفهمش شخصيًا علي سؤالكم عني، كانوا كام يوم صعبين بس بقيت أفضل برحمة ربنا و من بعده دعواتكم و تمنياتكم الطيبة.

وتابع موجهًا الشكر لزوجته على مساندتها إياه قائلًا: "بعتذر عن الرسايل اللي ما ردتش عليها لأن فعلا كانت طاقتي صفر الكام يوم اللي فاتوا، شكرًا يا حبيبتي علي كل حاجة و على كل اللي اتحملتيه، و أنا عارف انه ما كانش وقته خالص مع دخول المدارس بس مش بإيدي بقي"

زوجة أمير طعيمة تعلن تعرضه لوعكة صحية حادة

وكانت زوجة الشاعر أمير طعيمة كشفت عن تعرضه لوعكة صحية حادة مشيرة إلى أنها ليست لها علاقة بكورونا كما يظن البعض، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

الحالة الصحية لأمير طعيمة

كتبت زوجة أمير طعيمة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، موضحة الحالة الصحية التي يمر بها طعيمة، قائلة: “بشكر كل الناس اللي بتتصل وبتسأل علي أمير الحمد لله مش كورنا ولكن هو تعبان وغير قادر علي الرد علي التيلفون من ٣ أيام أرجوكم الدعاء ولما نتطمن هنطمن الجميع ولو في شغل متأخر يا رأيت يستني”.

وكشف مصدر مقرب من العائلة أن أمير طعيمة حالته الصحية غير مستقرة حتى الأن، مشيرا إلى أنه يمر بحالة بعدم اتزان، ويرقد حاليًا بأحد المستشفيات الكبرى بمنطقة مصر الجديدة، وما زال يتلقى العلاج على أيدى الأطباء المتخصصين، مؤكدا منع الزيارة له.

أمير طعيمةيتألق بأغنية تك

تألق الشاعر أمير طعيمة بأغنية تك التي حققت في أسبوع 3.7 مليون مشاهدة،وهي من كلمات اميرطعيمه، والحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساچ توما ديچيتال ماستر طارق مدكور، والعمل من غناء المطرب المتألق محمد حماقي.

كلمات أغنية تك

وتقول كلماتها: “وأنا يا ناس كده ع المحك ومابقاش في عندي شك خلاص ملكني هواه ده أنا مشيت علشانه عكس على زمان علمت اكس ولو اعيش وياه في حبس هقول دي أحلى حياة بدوب ادوب ادوب من عينيه وانسى روحي بين إيديه قلبي داب م اللي اسمه إيه وخلاص مسلّم ليه حبيبي داس على قلبي تك وأنا يا ناس كده ع المحك ومابقاش في عندي شك خلاص ملكني هواه أنا زمان كان عندي كبر مابمشيش للحب شبر ليه مابقاش كده عندي صبر وليل نهار بناديه ياما سنين عِشت في قلق قابلته الموضوع فرق كده خلاص لموا الورق ده مافيش كلام بعديه بدوب ادوب ادوب من عينيه وانسى روحي بين إيديه قلبي داب م اللي اسمه إيه وخلاص مسلّم ليه حبيبي داس على قلبي تك وأنا يا ناس كده ع المحك ومابقاش في عندي شك خلاص ملكني هواه”.