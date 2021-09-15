/650267/من-تونس-إلى-فرنسا-عودة--الهاربين-شعار-يثير-الغضب-في-الزمالك

حالة من الغضب انتابت جماهير الزمالك وذلك بعدما أعلن النادي عن عودة الدولي التونسي حمدي النقاز بعدما فسخ تعاقده مع الترجي التونسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان النقاز رحل عن صفوف الزمالك وفسخ تعاقده من طرف واحد الأمر الذي جعل جماهير الزمالك تعتبره هاربا ورحل في وقت صعب بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم.

عودة النقاز لم تنل إعجاب البعض من جمهور الزمالك لاعتباره لاعبا رحل عن الفريق "هاربا" الأمر الذي أثار غضب الجمهور.

النقاز ليس الأول الذي يرحل عن الزمالك بمثل هذه الطريقة ويعود مرة أخرى حيث سبقه المدرب جايمي باتشيكو الذي قاد الفريق عام 2015 ثم رحل بعد خلافات مع إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور فضلا عن العرض السعودي الذي تقدم له من جانب نادي الشباب السعودي ثم عاد باتشيكو مرة أخرى ليقود الزمالك بالموسم الماضي خلفا لباتريس كارتيرون وفشل باتشيكو في التتويج مع الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا.

باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رحل عن الفريق الأول لكرة القدم في وقت صعب تحديدا قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وذهب لتدريب التعاون السعودي قبل أن يأتي مرة أخرى لفريق الزمالك بعد رحيل باتشيكو وينجح في قيادة الفريق لحصد لقب الدوري المصري خلال الموسم المنقضي.

ورغم رفض جماهير الزمالك عودة كارتيرون نجح المدرب الفرنسي في إثبات بالفعل قدرته على قيادة الزمالك لحصد الألقاب بعدما نجح في الظهور بشكل مميز خلال منافسات الدوري الموسم المنقضي.

ويبحث النقاز عن تكرار نفس السيناريو بمصالحة جماهير الزمالك بمستوى فني قوي خلال الفترة المقبلة خاصة أن اللاعب سوف يجد منافسة قوية مع حمزة المثلوثي ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الحالي.

حمزة المثلوثي

المثلوثي وجه رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تشير إلى أنه لم يكن يرغب في عودة منافسه على مركزه حيث كتب الناس معادن ونفائس فيهم الغالي وفيهم الرخيص وأعادت زوجة المثلوثي نشر هذا الحديث لترد زوجة النقاز بتلك الكلمات:"مهما تعددت قوتك أظل نقطة ضعفك" الأمر الذي تسبب في حرب نسائية بين زوجة النقاز وزوجة المثلوثي.

عودة النقاز لنادي الزمالك

ودعم عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك الثنائي بنشره صورته مع النقاز وصورة أخرى مع المثلوثي ليكون محايدا وبين هذا وذاك تبدو الأمور مشتعلة في الزمالك بسبب عودة اللاعب الدولي التونسي مرة أخرى.