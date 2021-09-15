/650269/بعد-قليل-نظر-تجديد-حبس-يوسف-خيري-المعروف-بـ-سمكري-البني-آدمين
تنظر النيابة العامة، اليوم الأربعاء، لنظر تجديد حبس يوسف خيري، المعروف إعلاميًا باسم «سمكري البني آدمين»، في اتهامه بتزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الخاصة به.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تجديد حبس يوسف خيري
اغلاق مقر المركز الممكلوك لـ« سمكري البنى أدمين»
كانت أغلقت أجهزة الأمن بالقاهرة ومباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، مقر المركز المملوك لأحد الأشخاص، أطلق على نفسه لقب "سمكرى البنى آدمين"، وافتتح مركزا للعلاج الطبيعي فى منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حرصًا وحفاظًا على صحة المواطنين، طالبت النيابة بالتحري عن هويته وعن ترخيص المكان وترخيص مزاولة مهنة الطب.
النقابة العامة للعلاج الطبيعى
وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، المواطنين من التعامل مع المدعو «يوسف خيري.ع» المعروف إعلاميًا بـ «سمكرى البنى آدمين»، وذلك لانتحاله صفة أخصائى العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى.
وفي سياق أخر حرصت الفنانة ساندي على الرد على منتقديها خلال الفترة الماضية بعدما هاجمت يوسف خيري، الشهير بـ «سمكري البني آدمين» مشيرين إلى أنها استغلت محنته في تسوئ سمعته، وخاصة وأنها لم تصرح بهذا الأمر من قبل قرار القبض على المتهم.
ساندي ترد على منتقدي هجمومها ليوسف خيري
قالت ساندي خلال لقائها ببرنامج “et بالعربي”: “محدش حاسس بالالم إللى أنا فيه، أنا بقالي سنتين مش بعرف أنام طبيعي من غير مسكنات، أنا أتأذيت في عمودي الفقري طول حياتي بسبب إنسان مختل، وفي
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