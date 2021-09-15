/650270/دعاء-عريبي-تقرير-التنمية-البشرية-يؤرخ-جهود-الدولة-التنموية-الشاملةفى-مختلف-القطاعات

أشادت النائبة دعاء عريبي،عضو مجلس النواب ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر2021، تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، مؤكدة أنه تأريخ لما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، ويشعربها المواطن وتؤدي لجودة الحياة للمواطنين .

تقرير التنمية البشرية مصر2021

واشارت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن تقرير التنمية البشرية لمصر تناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لإنجازات الدوله المصرية، خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

جائحة فيروس كورونا

وأكدت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، إن إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ٢٠٢١، بمثابة اعتراف دولي من الخبراء والمنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة المختلفة، بانجازات مصر في جميع مكونات التنمية البشريه في شتي المجالات من تعليم وصحة واسكان ونمو اقتصادي غير مسبوق ساهم فى تقديم مشروعات خدمية على أعلي مستوي تليق بالمواطن المصري.

ولفتت النائبة دعاء عريبي، إلى أن التقرير بمثابة شهادة تقدير، للدولة المصرية على نجاحها فيما واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى تصديها لجائحة فيروس كورونا التي أثرت اقتصاديا على كل دول العالم، مؤكدة إن ما تحقق في مصر من أعمال التنمية البشرية على مختلف المستويات شىء يصعب تصوره، ولم يكن يتخيل أحد أن تستطيع الدولة إنجاز مثل هذه الملفات خلال سنوات معدودة تصل الي نحو 7 سنوات.

مصر المسيرة والمسار

وثمنت دعاء عريبي،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، ما ذكرته الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة تقرير التنمية البشرية 2021فى مؤتمر"التنمية حق للجميع : مصر المسيرة والمسار " الذى أطلقته وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الدكتورة راندا أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ، ولفيف من الوزراء والوزيرات والخبراء والمتخصصين.