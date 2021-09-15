/650278/خاص-الزمالك-يشترط-2-مليون-يورو-كشرط-جزائي-في-عقد-أشرف-بن-شرقي-الجديد-تعرف-على-رد-اللاعب

مازال الغموض يحول حول تجديد تعاقد أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك حتى الآن، وذلك بسبب بعض من طلبات اللاعب والمسئولين، ولم يتم الوصول حتى الآن لصيغة عقد اللاعب الجديد.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر خاصة داخل نادي الزمالك، أن الكابتن حسين لبيب أبلغ اللاعب بأنه موافق على جميع طلباته المالية، ولكن بشرط وجود مبلغ 2 مليون يورو كشرط جزائي في عقد اللاعب الجديد.

تفاصيل تعاقد أشرف بن شرقي مع الزمالك

ويرفض أشرف بن شرقي وجود أي شرط جزائي مع نادي الزمالك، وهو ما تم رفضه من جانبه ووكيل أعماله، وتريد الإدارة تحصين اللاعب بسبب المطالبة بوجود بند يتيح بوجود 500 ألف دولار من أجل فسخ التعاقد بعد العام الأول من العقد الجديد.

وكان أشرف بن شرقي قد طلب من نادي الزمالك وجود بند يتيح للاعب بفسخ تعاقده حال تأخر المستحقات في أي شهر من الشهور، وهو ما تم رفضه نهائيا، وستكون الأيام القادمة حاسمة من أجل معرفة الصيغة النهائية لتعاقد اللاعب مع الزمالك أو رحيله عن الفريق.

انتشر أنباء عن مفاوضات بين أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، وبيراميدز، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب عن طريق وكيل أعماله، بينما تتمسك إداراة القلعة البيضاء بتواجد اللاعب داخل جدران النادي، خاصة انه من أساسيات الفريق.

وتألق شرقي هذا الموسم الذي يعد هداف الزمالك في البطولة برصيد 15 هدفا.

صنع بن شرقي 7 أهداف بجانب 15 هدفا سجلهم أي ساهم في 22 هدفا حتى الآن مع الزمالك في الدوري هذا الموسم.

اللاعب استطاع صناعة 22 فرصة محققة على مرمى منافسي الزمالك في الدوري هذا الموسم مما يعكس مدى تأثير بن شرقي على المستوى الهجومي في المسابقة المحلية هذا الموسم.

وكان الزمالك قد نجح في التعاقد مع محمود شبانة قادمًا من أسوان.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في مران أمس ، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد أداء تدريبات خفيفة في مران أمس.