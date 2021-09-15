/650279/تنسيقية-شباب-الأحزاب-فى-اليوم-الدولي-للديموقراطية-تتخذ-مصرخطوات-ثابتة-لتوفير-حياة-كريمة-لكل-مواطن

قالت تنسيقية شباب أحزاب والسياسيين، أن اليوم الدولي للديموقراطية الموافق ١٥ سبتمبر،يمثل فرصة لمراجعة حالة الديموقراطية في العالم، ولهذا أنشأت الأمم المتحدة هذا اليوم عام ٢٠٠٧ لتأكيد أن الديمقراطية قيمة عالمية.

دوت الخليج يرصد ما ذكرته تنسيقية شباب الاحزاب فى اليوم العالمي للديموقراطية

اليوم العالمي للديموقراطية

وأشارت التنسيقية ، إلى أن قيم احترام حقوق الانسان والحرية ودورية إجراء الانتخابات عناصر أساسية للديموقراطية، مضيفة إلى أن مصر تسعي لترسيخ تلك المفاهيم وقامت بعدة إنجازات في هذا الاتجاه، وهناك قفزة ضخمة في تمثيل المرأة والشباب بما يقارب ٥٠٪ من تركيبة مجلس النواب المصري مقابل ٢٠٪ في ٢٠١٥ وغياب شبه كامل عن كل المجالس السابقة، كما حرصت مصر علي إقامة منتدي شباب العالم الذي أصبح منصة دولية طبقاً للأمم المتحدة واستضاف المنتدي ٧٠٠٠ شاب من ١٩٧ دولة لإقامة حوار فعال يرسخ مبادئ السلام وحرية الحوار.

حقوق الانسان

وتابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حقوق الانسان تعتبر من أهداف الديموقراطية ومنها توفير حياة كريمة لكل مواطن، ولذلك أطلقت مصر مبادرة حياة كريمة لتنمية القري الأكثر احتياجاً وتحسين ورفع مستوي معيشة مواطنيها، وأطلقت حملة ١٠٠ مليون صحة التي ساهمت في القضاء علي مرض الالتهاب الكبدي الوبائي بنسبة ٩٨٪، منحت دولة ٣٠ يونيو ملايين المصريين الشعور المفقود بالأمن والأمان والاستقرار وجعلت المواطنين المهمشين والبسطاء والفقراء والعمالة غير المنظمة هم الفئة الأولي بالرعاية.

هذا وشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الثلاثاء الموافق 14سبتمبر، في مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، تحت عنوان " التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

ضم وفد التنسيقية النائبة أميرة العادلي ، والنائبة أميرة صابر، والنائب محمد عبد العزيز ، والنائب محمد تيسير مطر أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود القط، والنائب محمد فريد، والنائب محمود تركي اعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، و من أعضاء التنسيقية، أحمد مشعل وأحمد نصر الله ومحمد أمين ومحمود عز ومحمد حامد .