مجموعة عمل حكومية للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا الاسبوع شهد العديد من الفعاليات المهمة، والتى شرفت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها إطلاق أول استراتيجية مصرية وطنية لحقوق الإنسان، والتى تُعد خطوة مهمة وفارقة من خطوات ترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، بالتكامل مع المسار التنموى لمصر الذى يرسخ لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

ولفت رئيس الوزراء إلى مداخلات الرئيس عبدالفتاح السيسى، شديدة الأهمية التى جرت خلال فعاليات الإطلاق، مؤكدًا أن الحكومة ستبذل المزيد من الجهد لتنفيذ كل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تنفيذية مصغرة للإشراف على تنفيذها.. إذ توجه رئيس الوزراء بالشكر لوزارة الخارجية، وكل الجهات التى شاركت فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى الجهود المبذولة فى هذا الإطار.

ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021، والتى تمت أمس، مؤكدًا أن هذه تُعد خطوة مهمة للتواصل مع المؤسسات الدولية لتقييم المناحى المختلفة، إذ أن هذا التقرير يعكس ما قامت وتقوم به مختلف مؤسسات الدولة من جهود تنموية شاملة فى مختلف القطاعات، متوجهًا بالشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعاملين بها على الجهد المبذول، وكذا الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وكل من شارك فى هذا الجهد الكبير.

وأشار رئيس الوزراء إلى عقد النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، فى ظل ظروف استثنائية تواجه العالم جراء أزمة كورونا، لافتًا إلى أن هذه الأزمة أظهرت أهمية التعاون متعدد الأطراف، وحتمية تعزيز جهود التعاون الدولى بين جميع الجهات ذات الصلة للتعافى من الجائحة، وإعادة البناء بشكل أفضل لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال حشد الموارد المادية والتكنولوجية، موجهًا الشكر لوزارة التعاون الدولى على الجهد المبذول فى تنظيم المنتدى.

وأضاف رئيس الوزراء أنه على هامش المنتدى تم عقد لقاءات جمعته بكل من جيفرى شلاجينهوف، نائب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD" ووفد المنظمة المرافق له، والدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومديرة المكتب الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى "UNDP"، والوفد الممثل للبرنامج المقيم فى مصر، لتعزيز التعاون المثمر لمصر مع المنظمات الدولية.

وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى نتائج الزيارة الميدانية التى قام بها إلى محافظة القليوبية، لمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى من شأنها أن تسهم فى رفع وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق المستهدفة من أعمال التطوير، مؤكدًا فى هذا الصدد أهمية رصف وتطوير الطرق الرئيسية بين المراكز، بما ييسر حركة المواطنين، والبضائع، ويخدم أهداف التنمية، ولتحسين معيشة الأهالى بتلك المناطق.