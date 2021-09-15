شيرين مصطفى مديرا لهيئة تنشيط السياحة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أصدر محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا حمل رقم 316 لسنة 2021 بتكليف شيرين مصطفى، بتسيير أعمال مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بجانب عملها مديرًا لإدارة الحفاظ على التراث بالديوان العام لمحافظة الإسكندرية.





يذكر أن شيرين مصطفى حصلت على ليسانس آداب قسم آثار ودراسات يونانية ورومانية دفعة 2007 بترتيب الأولى على الدفعة "تخصص آثار". وشغلت العديد من المناصب منها منسق ومقرر اللجنة الدائمة للآثار بمحافظة الإسكندرية من عام 2015 وحتى الآن، ومدير إدارة الاتصال السياسى بديوان عام المحافظة خلال الفترة 2017-2018، ومدير إدارة الحفاظ على التراث بديوان عام المحافظة من عام 2018 وحتى الآن.

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