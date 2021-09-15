رئيس الوزراء: إطلاق أول استراتيجية مصرية وطنية لحقوق الإنسان

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا الاسبوع شهد العديد من الفعاليات المهمة، والتى شرفت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنها إطلاق أول استراتيجية مصرية وطنية لحقوق الإنسان، والتى تُعد خطوة مهمة وفارقة من خطوات ترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الانسان، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى لمصر الذى يرسخ لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

ولفت رئيس الوزراء إلى مداخلات الرئيس عبد الفتاح السيسي، شديدة الأهمية التى جرت خلال فعاليات الإطلاق، مؤكداً أن الحكومة ستبذل المزيد من الجهد لتنفيذ كافة محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تنفيذية مصغرة للإشراف على تنفيذها.

وفى هذا الصدد توجه رئيس الوزراء بالشكر لوزارة الخارجية، وكافة الجهات التى شاركت فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى الجهود المبذولة فى هذا الإطار.

ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع أيضاً إلى فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021، والتى تمت أمس، مؤكداً أن هذه تُعد خطوة مهمة للتواصل مع المؤسسات الدولية لتقييم المناحى المختلفة، حيث إن هذا التقرير يعكس ما قامت وتقوم به مختلف مؤسسات الدولة من جهود تنموية شاملة فى مختلف القطاعات.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعاملين بها على الجهد المبذول، وكذا الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، وكل من شارك فى هذا الجهد الكبير.

كما أشار رئيس الوزراء إلى عقد النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في ظل ظروف استثنائية تواجه العالم جراء أزمة كورونا، لافتاً إلى أن هذه الأزمة أظهرت أهمية التعاون متعدد الأطراف، وحتمية تعزيز جهود التعاون الدولي بين كافة الجهات ذات الصلة للتعافي من الجائحة، وإعادة البناء بشكل أفضل لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال حشد الموارد المادية والتكنولوجية، موجها الشكر لوزارة التعاون الدولى على الجهد المبذول فى تنظيم المنتدى.

وأضاف رئيس الوزراء أنه على هامش المنتدى تم عقد لقاءات جمعته بكل من جيفري شلاجينهوف، نائب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" ووفد المنظمة المرافق له، والدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، والوفد الممثل للبرنامج المقيم في مصر، لتعزيز التعاون المثمر لمصر مع المنظمات الدولية.

كما تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها إلى محافظة القليوبية، لمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، والتى من شأنها أن تسهم فى رفع وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق المستهدفة من أعمال التطوير، مؤكداً فى هذا الصدد أهمية رصف وتطوير الطرق الرئيسية بين المراكز، بما ييسر حركة المواطنين، والبضائع، ويخدم أهداف التنمية، ولتحسين معيشة الأهالي بتلك المناطق.