القوى العاملة : توفير 100 فرصة عمل برواتب مجزية بالوادي الجديد

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ، وفرت 100 فرصة عمل على عدد من المهن بـ 3 شركات ومصانع القطاع الخاص، بمرتبات مجزية بجانب بعض المزايا الأخري، لشغلها في شهر سبتمبر الجاري ، وذلك فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.
وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، أن الفرص تم توفيرها فى مصنع تمور الطحان جولدن داتس، ومصنع تمور الفرقان، ومصنع جهينة للمخللات ، وذلك للشباب من الجنسين أبناء المحافظة ، وتوفير عقود عمل للمتقدمين ، مع زي رسمي ، ووسيلة انتقال للعاملين إلى مقار عملهم ذهاباً وإياباً ، فضلاً عن رعاية طبية شاملة .
كما أشار مدير المديرية ، إلى أن الأوراق المطلوبة هي : صورة المؤهل ، وصورة البطاقة ، وصورة شخصية، وشهادات الخبرة إن وجدت، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، لافتا إلى أنه للتسهيل يمكن تقديم الأوراق بأقرب مكتب تشغيل لمحل الإقامة التابع لمديرية .
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