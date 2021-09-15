/650276/الرئيس-السيسي-يتسلم-اوراق-اعتماد-24-سفيرا-لبدء-مهامهم-الدبلوماسية-بالقاهرة

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم اليوم أوراق اعتماد أربعة وعشرين سفيراً جديداً ايذاناً ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، وقد تمنى سيادته لهم التوفيق والنجاح في عملهم بمصر، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة

دوت الخليج يرصد تفاصيل تسلم السيسي اوراق 24 سفير لبدء العمل بالقاهرة

السفراء الدبلوماسيين بالقاهرة

هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ارسل برقية عزاء الي بوريس جونسون، رئيس الوزراء بريطانيا عبر خلالها عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة والدته داعياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم الأسرة وجميع محبيها الصبر والسلوان .

وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ،تلقي مساء أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك تبادل الرؤي بشأن التطورات المتعلقة بأبرز القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد الرئيس الكونغولي اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون الثنائي الوثيق مع مصر التي تدعم الجهود التنموية للكونغو الديمقراطية، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية مع مصر لتواكب المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات السياسية.

وأشاد الرئيس من جانبه بالنقلة النوعية التي تشهدها حالياً مجالات التعاون الثنائي مع الكونغو الديمقراطية، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي، أو فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، وهو ما انعكس على التعاون الاستثماري والتنموي بين الجانبين خاصة في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي والبناء والتشييد والطاقة والمياه وغيرها.