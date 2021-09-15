تفاصيل حيثيات بطلان رئاسة علاء عبد الهادي لاتحاد كتاب مصر

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حيثيات حكمها بإلزام اتحاد كتاب مصر بإجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات

حيثيات بطلان رئاسة علاء عبد الهادي لاتحاد كتاب مصر الأربعاء 15/سبتمبر/2021 علاء عبد الهادي ومحمدعلاء عبد الهادي ومحمد حامد سالم المحامي عماد سليمان شارك طباعة أودعت محكمة القضاء الإداري، مجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، حيثيات حكمها بإلزام اتحاد كتاب مصر بإجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات.

صدر الحكم في الدعوى رقم 36851 لسنة 74 قضائية، المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن الكاتب محمد العون، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة، بسبب انتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبدالهادي، وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

الدعوى رقم 36851 لسنة 74ق المقاومة من « محمد حسن ابراهيم أحمد وأحمد محمح محمد سويلم»وطلب في ختامة.

الحكم الأول : بقبول الدعوى شكلا

وثانيا :- بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون في بالامتناع عن إجراء انتخابات التجديد النصفى لعصوية مجلس إدار النقابة العامة لاتحاد الكتاب في موعدها المقرر 20/3/2020 ما يترتب على أثار اخصها بطلان تأجيل الانتخابات ليوم 5/6/2020على أن تأمر عدالة المحكمة بإجرائتها في أقرب وقت ممكن .

ثالثا :- بوقف تنفيذ وإللغاء قرار الجهة الادارية السلبي بالامنتاع عن تشكيل لجنة مؤقتة لادارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب لحين إجراء الانتخابات ليس من بينها أى من المرشحين للانتخابات .

رابعًا:- بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اجتماع مجلس النقابة العامة لاتحاد الكتاب المنعقد في شهر مارس 2020 بالغاء الانتخابات التى كان من مقرر لها 20/3/2020 وتأجيلها ليوم 5/6/2020 مع ما يرتب على ذلك من أثار ، على أن تأمر المحكمة بإجرائها في اقرب وقت ممكن مع تنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان والزام المدعي عليهم بصافتهم المصروفات