الصين تفرض إغلاقًا محليًا بعد تصاعد الإصابات بكورونا

/650280/الصين-تفرض-إغلاقا-محليا-بعد-تصاعد-الإصابات-بكورونا

بعد تفشي متحور دلتا، شددت الصين تدابير الإغلاق وكثفت طلباتها لإجراء اختبارات جماعية في المدن الواقعة على طول ساحلها الشرقي اليوم الأربعاء وسط زيادة في الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا.

نقاط تفتيش

ووضعت السلطات نقاط تفتيش في محطات تحصيل الرسوم بجميع أنحاء مدينة بوتيان في مقاطعة فوجيان، مع إغلاق اثنتي عشرة منطقة بالكامل.

وقيدت سلطات مدينتي شيامن وتشوانتشو المجاورتين حركة السفر حيث تنتشر سلالة "دلتا" في المنطقة، وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء إنه تم تشخيص 50 إصابة إضافية في عدة مناطق بفوجيان معظمها في بوتيان.

وفرضت الصين منذ تفشي الجائحة اختبارات صارمة وعمليات إغلاق وحجر صحي وجعلت ارتداء أقنعة الوجه إلزاميا.

وسجلت فوجيان ما لا يقل عن 152 إصابة جديدة في الأيام الماضية، ما أدى إلى صدور أوامر بالبقاء في المنازل وإغلاق أماكن الترفيه، إلى جانب إلغاء الأنشطة الجماعية.

وعلقت السلطات خدمة حافلات المسافات الطويلة إلى أجزاء أخرى من المقاطعة.

وأوقفت الصين انتشار الفيروس إلى حد كبير لكن موجات تفش جديدة لا تزال تحدث في أجزاء مختلفة من البلاد.

وانتشرت سلالة "دلتا" في شهري يوليو وأغسطس الماضيين في عدة مقاطعات، ما أثار القلق بشأن السلالات الجديدة الأكثر عدوى.

مدينة شيامن

على جانب آخر ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أمس الثلاثاء أنه تم منع سكان مدينة شيامن، بإقليم فوجيان في جنوب شرق الصين، من الخروج من المنزل إلا في ظروف استثنائية.

إغلاق المدينة

وأغلقت المدينة، وهي مركز لتصنيع الإلكترونيات، المجمعات السكنية ودور العرض السينمائي والحانات وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات.

دوت الخليج

الصحة الوطنية

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أمس الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 59 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، جميعها في مقاطعة فوجيان، بينما الـ 33 المتبقية وافدة من الخارج.