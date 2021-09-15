رسمياً.. صلاح لاعب الشهر في ليفربول

حصد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، جائزة لاعب الشهر أغسطس الماضي بنادي ليفربول الإنجليزي، بعد التألق مع الريدز، بمساهمته فى 5 أهداف فى مستهل مشوار الفريق فى الدورى الانجليزي لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي، أمام ميلان، في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2021-22، من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مجموعة ليفربول

وتضم المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا كلا من ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي.

وستكون الجماهير على موعد مع الإثارة والمتعة يوم الأربعاء المقبل من خلال مباراة ليفربول وميلان والتي تعد من المواجهات القوية على المستوى الفني، خصوصا وأن كلا الفريقان يمتلكان عناصر مميزة من اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح وإبراهيموفيتش.

ويدخل ليفربول اللقاء القادم ضد ميلان بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتقاسم ليفربول صدارة البريميرليج مع مانشستر يونايتد وتشيلسي برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ميلان

على الجانب الآخر، يقدم أيضاً ميلان أداءاً رائعاً منذ انطلاق الموسم الحالي تحت قيادة مدربه ستيفانو بيولى بالدوري الإيطالي.

واستطاع نادي ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجه ثلاثة اهداف مقابل لاشي علي نظيره ليدز يونايتد ليعتلي رصيده الي 10 نقاط مجتلا بها المركز الثالث خلف نادي مانشيستر يونايتد صاحب المركز الاول ثم تشيلسي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف اللقاء الوحيد حتي الان الهدف الشخصي رقم100 في مسيرته في بطوله الدوري الانجليزي،

وكان الفرعون المصري محمد صلاح يحتاج الي هز شباك نادي ليدز يونايتد بهدف وحيد ليصبح خامس اسرع لاعب وصولا الي نادي المائه بالدوري الانجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمي: أليسون أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح