«لقبوه بمحمد رمضان الغلابة».. شبيه محمد رمضان يحدث ضجة بمواقع التواصل«صور»

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تداول رواد السوشيال ميديا عدة صور لشخص يدعى علاء الأسطورة، وهو يشبه بشكل كبير الفنان ومطرب المهرجانات المصري محمد رمضان، مما أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد قصة شبيه الفنان محمد رمضان التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

علاء الأسطورة شبيه محمد رمضان

ويعتبر «علاء الأسطورة» الفنان محمد رمضان قدوته ومثله الأعلى في الحياة، إذ أنه لا يتابع سوي حساب محمد رمضان إلى جانب حساب آخر فقط، فهو دائماً ما يحاول لفت الأنظار إليه بنشر فيديوهاته وهو يقلد رمضان من خلال الأداء التمثيلي لكليباته وأغانيه وبعض مشاهده من الأفلام والمسلسلات.

وعلى الجانب الآخر، أثار الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان ضجة عارمة وجدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، بعد أن نشر صورة له ظهرت فيها شفتيه بحجم أكبر، مما جعل الجمهور يخمن أنه خضع لعملية تجميل من أجل تكبير شفتيه.

محمد رمضان ينفي خضوعه لعملية تجميل

فخرج رمضان عن صمته ليرد على تلك الشائعة من خلال نشره صورة له من الطفولة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهرت فيها شفتيه بحجم كبير، وعلق رمضان عليها بشكل ساخر قائلًا: "وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني.. الرجالة الصعايدة مابيعملوش عمليات تجميل، رداً على الأخبار الكاذبة".

كان محمد رمضان​ قد شارك متابعيه مجموعة من الصور، بعد أن إعتمد لوك شعر جديد، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اللافت في القضية أن معظم متابعي رمضان لم يلتفتوا لتسريحة شعره الجديدة، بل علقوا على "شفاه" رمضان التي بدت وكأنه تم حقنها بمادة "الفيلر".

جمهور محمد رمضان يتهمونه بالخضوع لعمليات تجميل

وفي رصد للتعليقات، جاء فيها :" حتى انت يا رمضان رحت للتجميل"، "مال الشفايف ماخدة وضعية البوس"،"هو دا بجد ولا فوتوشوب".

الجدير بالذكر،أن محمد رمضان أثار جدل الجمهور مؤخرًا ، بعد أن نشر مجموعة صور وفيديوهات له في مكان إنفجار مرفأ بيروت، اذ تعرضت لبنان منذ عام لحادث إنفجار عنيف بعد الساعة السادسة بسبب نشوب حريق في المرفأ والذي أودى بحياة أكثر من 135 شخصا، بالإضافة إلى حوالي 4000 جريح مما أصاب لبنان والوطن العربي بأكمله بحالة ذعر كبيرة وأصبح الحدث الشغل الشاغل لرواد وسائل التواصل الاجتماعي ذلك الوقت.

وتعمد الإعلامي عمرو أديب، سرد تفاصيل ما حدث خلال برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على «mbc مصر»، في مساء الجمعة، والسخرية من الفنان محمد رمضان بسبب إلتقاطه صورة تذكارية بجوار مرفأ بيروت، قائلاً:”الأستاذ الدكتور راح اتصور في مرفأ بيروت.. راح يعمل فوتوسيشن هناك، قال يعني بيتضامن، مع أهالي الضحايا راح واخد الفوتو سيشن ومركب عليه أغنية من بتوعه وكان هذا الموقع يصلح لعمل فيديو كليب، ليه (رمضان) بيعمل كده.. هو فاكر إن العالم مقفول ومحدش هيشوف ولا هيسمع.. فاكر إن محدش هيعرف”.

محمد رمضان يشارك في وضع الأكاليل على النصب التذكاري لشهداء بيروت

وكان قد نشر محمد رمضان فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “ انستجرام ” اثناء وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت، وعلق عليها: “اثناء وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت من الدفاع المدني اللبناني”.

محمد رمضان يطعن على تغريمه 6 ملايين جنيه بقضية الطيار أبو اليسر

طعن الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وتحددت جلسة يوم 17 نوفمبر المقبل للنظر في طعن محمد رمضان الذي حمل رقم 9542 لسنة 91 قضائية، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابت أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

ذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الطيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

محمد رمضان يتألق في دراما رمضان 2021

وشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «موسى»، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.