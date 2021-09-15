/650289/تعرف-علي-سبب-اتجاه-الأهلي-لتعديل-عقد-أيمن-اشرف

يتجه النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة الي تعديل عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد تقديمهم لمستويات مميزة وتحقيق العديد من البطولات والإنتصارات في المرحلة الأخيره.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي اللاعب أيمن اشرف علي رأس قائمة اللاعبين المزعم تجديد عقودهم في الايام المقبله ويأتي ذلك بسبب مستوياتة المميزة مع الفريق ولعبة في مركزين مختلفين مع المارد الأحمر سواء في مركز قلب الدفاع أو في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة الي دوره القيادي مع الفريق بجانب كلاً من محمد الشناوي ووليد سليمان.

بطولات ايمن اشرف مع الأهلي:

حصد اللاعب أيمن اشرف طوال مسيرتة مع النادي الأهلي 11 بطولة تتمثل في :

الدوري المصري 5 مرات

دوري ابطال افريقيا 2 مرتين

كأس مصر 2 مرتين

كأس السوبر المحلي مرة وحيده

كأس السوبر الإفريقي 1 مرة واحدة

بالإضافة الي حصوله علي الميدالية البرونزية مع النادي الأهلي بعد المشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها الماضيه.

مسيرة أيمن اشرف مع الأهلي

بدأ ايمن اشرف في صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ولعب بجميع مراحل الناشئين حتي تمت إعارته عام 2012, الي نادي تليفونات بني سويف ومنها عاد إلى الأهلي مرة أخرى واستمر مع الفريق لمدة عام ، حتى طلب نادي سموحة السكندري ضم اللاعب على سبيل الإعارة ، وبالفعل انتقل إلى سموحة، ثم انضم إلى صفوف الفريق بصفة نهائية.

وفي عام2017 عاد ايمن اشرف الي النادي الأهلي مرة أخرى ولمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر ، وكانت أول مشاركة له مع الفريق في 10 نوفمبر 2017 أمام تليفونات بني سويف ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وفي الموسم الماضي لعب ايمن اشرف مع النادي الأهلي 35 مباراة في جميع البطولات التي شارك بها المارد الأحمر وتمكن من صناعة هدفين لزملائة بالفريق, وحقق هذا الموسم بطولة دوري ابطال افريقيا وكأس مصر وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأنديه.